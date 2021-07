Kate Middleton e i cambi di look a Wimbledon e poi a Wembley %%sep%% %%sitename%% (Di lunedì 12 luglio 2021) I royal look del 2021 guarda le foto Che giornata… sportiva per Kate Middleton! La duchessa di Cambridge ha partecipato a due finali storiche: a Wimbledon per il match tra l’italiano Matteo Berrettini e Nada Djakovic e poi a Wembley per la sfida tra Italia – Inghilterra vinta dagli azzurri. Tra uno stadio e l’altro è pure riuscita a ... Leggi su iodonna (Di lunedì 12 luglio 2021) I royaldel 2021 guarda le foto Che giornata… sportiva per! La duchessa di Cambridge ha partecipato a due finali storiche: aper il match tra l’italiano Matteo Berrettini e Nada Djakovic e poi aper la sfida tra Italia – Inghilterra vinta dagli azzurri. Tra uno stadio e l’altro è pure riuscita a ...

Advertising

meiklwagner : RT @vogue_italia: Cambio di programma: Kate Middleton non sarà presente alla cerimonia dello svelamento della statua di Lady Diana... http… - Zalasara2 : Penso alla povera Kate Middleton che ieri dopo 4 ore a Wimbledon si è pure dovuta sorbire 3 ore allo stadio del calcio - VanityFairIt : La maggior parte tifava per l'Inghilterra ed è rimasta delusa. La tribuna di Wembley era piena di vip capitanati da… - infoitsport : Kate Middleton torna a Wimbledon per le finali: come è finito l’autoisolamento? - senzalattosio : Se avessi i soldi di Kate Middleton quelle nasolabiali sparirebbero per sempre -