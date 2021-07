Italia-Inghilterra | incidenti e disordini a Londra | 49 arresti

(Di lunedì 12 luglio 2021) E’ di 49 persone arrestate e 19 poliziotti feriti il bilancio deglie deinell’ambito di una serie di operazione condotte in occasione della finalea Wembley ieri sera. Lo ha reso noto la polizia metropolitana, secondo cui le 49 persone fermate sono state arrestate per “una serie di reati”, mentre, “purtroppo, 19 dei nostro agenti sono stati feriti nel confronto con la folla e questo è totalmente inaccettabile”. La polizia ha allo stesso tempo ringraziato “le decine di migliaia di fan che si sono comportate in modo responsabile”. L'articolo proviene da ...

Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per ???? #Italia ?? #Inghilterra ?????????????? ?? Oggi, h 21.00 ???… - Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? ???? #Italia ?? #Inghilterra ?????????????? ?? Oggi, ore 21.00 ??? Stadio #Wembley - #Londra ?? #FINALE ?? In d… - SkySport : Mancini-Vialli: abbraccio e lacrime dopo Italia-Inghilterra a Wembley #SkySport #SkyEuro2020 #Euro2020 #Mancini… - GVNVNCR : RT @RadioSavana: Campioni d'Europa! L'Italia identitaria devasta l'Inghilterra multietnica. - occhio_notizie : Scontri dopo #ItaliaInghilterra, 45 arresti a #Wembley > -

... anche perché la missione, se possibile, s'era fatta ancora più impervia dopo appena 2', quando Shaw aveva portato in vantaggio l', rifilando all', Chiellini dixit, un cazzotto in ...E che insieme, dopo 53 anni, e dopo due finali perse nel 2000 e nel 2012, hanno riportato il titolo Europeo in. A casa nostra, in questo strano Paese che, quando meno te l'aspetti, risorge ...Italia-Inghilterra, le pagelle: Donnarumma eroe, Chiesa infinito e gladiatore Chiellini

Le dichiarazioni di Kane dopo la sconfitta con l'Italia «Non avrei potuto dare di più. I ragazzi non avrebbero potuto dare di più. I rigori sono la sensazione peggiore al mondo ...