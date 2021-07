Italia e Berrettini ricevuti da Mattarella | Grande gioco e umiltà | grazie a Mancini

(Di lunedì 12 luglio 2021) Giornata di incontri istituzionali per gli Azzurri; che hanno incontrato il presidente della Repubblica Sergio. "Vorremmo dedicare questa vittoria a Davide Astori, che ho conosciuto e che ...

Ultime Notizie dalla rete : Italia Berrettini

Roberto Mancini si rivolge al Capo dello Stato nei giardini del Quirinale dove l', l'del calcio ma anche quella del tennis, con la finale conquistata a Wimbledon da Matteo, ...Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto l'campione d'Europa e Matteo, finalista a Wimbledon, nel suo discorso ha espresso un sincero ringraziamento per l'onore reso allo sport e al Paese Pur premettendo di non essere 'un ...Avete meritato il tifo dell'Italia, così come lo ha meritato Matteo Berrettini. Nel nostro tennis ci sono sempre più protagonisti e nuove energie che crescono. Arrivare alla finale di Wimbledon ...Italia campione d'Europa, ecco il discorso che il presidente della Repubblica Mattarella ha rivolto agli azzurri. Il gruppo guidato da Mancini ha raggiunto il Colle alle 16.10. Insieme ...