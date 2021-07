Inter | Joao Mario ai saluti | ufficiale la rescissione

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Inter Joao

Nonostante le grandi aspettative, aumentate soprattutto dall'ottimo Euro 2016 disputato con il Portogallo, l'esperienza diMario all'è stata un clamoroso flop. Un'avventura che è terminata ufficialmente pochi minuti fa: il Biscione ha annunciato la rescissione contrattuale con il portoghese.Mario ha già ...... Cavuoti, Deiola, Ladinetti, Marin, Oliva, Rog, Strootman), sei attaccanti (Cerri, Ceter,... il più atteso è Nainggolan , ma il giocatore per ora continua ad allenarsi con l'...Nandez e Godin, reduci dalla Coppa America, si aggregheranno al gruppo il 27 luglio. I tifosi aspettano anche il Ninja ...Cagliari a Pejo in ritiro per preparare la stagione 2021/22. Squadra e staff sono partiti questo pomeriggio dall'aeroporto di Cagliari con destinazione Verona: poi trasferimento in pullman in Trentino ...