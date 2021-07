Immobile: «Preferisco non segnare e vincere. Tutti i tifosi devono sentirsi Campioni d’Europa» (Di lunedì 12 luglio 2021) Ciro Immobile ha parlato ai microfoni di Sky Sport all’indomani della vittoria dell’Italia all’Europeo Ciro Immobile ha parlato ai microfoni di Sky Sport. TELEFONO – «Ho dovuto cambiare il telefono per colpa vostra (ride ndr) mi hanno intasato. Assurdo quello che sta succedendo da ieri sera, non ci crediamo ancora». tifosi – «Abbiamo visto la gioia nei loro occhi, siamo orgogliosi e fieri di quello che abbiamo fatto. Ce ne siamo resi conto solo ora, è diffciile mettere a fuoco ora ma guardare i loro occhi orgogliosi di noi è una bellissima sensazione. Ringrazio Tutti, Tutti gli italiani ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 12 luglio 2021) Ciroha parlato ai microfoni di Sky Sport all’indomani della vittoria dell’Italia all’Europeo Ciroha parlato ai microfoni di Sky Sport. TELEFONO – «Ho dovuto cambiare il telefono per colpa vostra (ride ndr) mi hanno intasato. Assurdo quello che sta succedendo da ieri sera, non ci crediamo ancora».– «Abbiamo visto la gioia nei loro occhi, siamo orgogliosi e fieri di quello che abbiamo fatto. Ce ne siamo resi conto solo ora, è diffciile mettere a fuoco ora ma guardare i loro occhi orgogliosi di noi è una bellissima sensazione. Ringraziogli italiani ...

Advertising

ssignvfthetimes : @_anoldcvrse preferisco immobile - davide_g87 : Quasi quasi vi preferisco virologi che allenatori di calcio #Immobile #ITAENG #Euro2020Final - alfonsodiana89 : @johnnybambin2 @NOprisonersEVER @_neve Sono d'accordissimo..Immobile giocatore che fa caterve di gol ma non lo para… - ingrid_perrod : @IvanBiancoNeroJ Ma per avere un immobile così preferisco riachiare - INC3ND14T1 : @6Ilovedyoufirst OKAY non spararmi ma preferisco Immobile tra i 3 dell'Apocalisse -