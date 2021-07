Il carcere deve essere un transito verso il reinserimento: intervista a Sebastiano Ardita (Di lunedì 12 luglio 2021) Le immagini delle violenze del carcere di Santa Maria Capua Vetere, in Provincia di Caserta, sono esplose nella coscienza di un’intera nazione. Immagini così terribili, che ancora permangono nei media nazionali come monito, perché detenuti inermi fatti oggetto di violenza gratuita da parte di alcuni agenti della Polizia penitenziaria, pongono molti e gravi interrogativi. Eppure il mondo delle carceri è un mondo lontano dal dibattito pubblico, è un territorio che vogliamo distante e isolato dalle nostre coscienze. È un problema non nostro, eppure quando deflagra, coinvolge tutti. Cerchiamo di addentrarci in questo particolare mondo, ai più sconosciuto, dialogando con il ... Leggi su leurispes (Di lunedì 12 luglio 2021) Le immagini delle violenze deldi Santa Maria Capua Vetere, in Provincia di Caserta, sono esplose nella coscienza di un’intera nazione. Immagini così terribili, che ancora permangono nei media nazionali come monito, perché detenuti inermi fatti oggetto di violenza gratuita da parte di alcuni agenti della Polizia penitenziaria, pongono molti e gravi interrogativi. Eppure il mondo delle carceri è un mondo lontano dal dibattito pubblico, è un territorio che vogliamo distante e isolato dalle nostre coscienze. È un problema non nostro, eppure quando deflagra, coinvolge tutti. Cerchiamo di addentrarci in questo particolare mondo, ai più sconosciuto, dialogando con il ...

Advertising

Daniela192601 : RT @clubuds: Otto detenuti,carcere di sollicciano, salgomo sul tetto e iniziano una protesta. Per arrivarci spaccano dell'arredo. Ora chi l… - SWE3TVNER : chi ha tolto la vita a queste 13 persone deve marcire in carcere dietro le sbarre in isolamento. si è oltrepassato ogni limite - Giusepp46868459 : Una vergogna, questa gente di merda devono essere esclusi del calcio. Wembley deve diventare un carcere per queste… - geokawa : RT @clubuds: Otto detenuti,carcere di sollicciano, salgomo sul tetto e iniziano una protesta. Per arrivarci spaccano dell'arredo. Ora chi l… - hampelotto2 : RT @Usicnazionale: #SANTAMARIACAPUAVETERE, SCARCERATO #AGENTE DELLA #PENITENZIARIA: QUEL GIORNO NON ERA IN SERVIZIO E chi indaga sulle pre… -