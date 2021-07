(Di lunedì 12 luglio 2021) A pochi giorni dall'inizio delle Olimpiadi in, un rapporto di una ong ha fatto scoppiare il caso deglisuie in generale del mancato rispetto deicivili. "...

outstream Kanae Doi, direttore della sezione Giappone diRights Watch ha dichiarato: "I giornalisti e le testate sono invitate a guardare più a fondo, al di là dei tanto attesi eventi sportivi, ...to Know (USRTK) ha sottolineato che la questione dei siti di legame è importante, poiché i ... 'Il lavoro, 'A SARS - like cluster of circulating bat coronaviruses shows potential for...A pochi giorni dall'inizio delle Olimpiadi la Ong ha invitato i giornalisti a vigilare sul rispetto dei diritti ...Scariche elettriche, frustate, pestaggi e violenze sessuali, carceri "segrete": un nuovo rapporto di Human Rights Watch (Hrw), basato sulla testimonianza di alcune fra le stesse guardie carcerarie, al ...