Ginnastica, l'Italia deve cambiare la squadre? I dolori di Giorgia Villa e il piano B di Vanessa Ferrari. E Lara Mori… (Di lunedì 12 luglio 2021) l'Italia rischia di dover cambiare i propri connotati alla vigilia delle Olimpiadi di Tokyo 2021. Tutto dipenderà dallo stato di salute di Giorgia Villa, incappata in un infortunio al piede durante l'all-around dei Campionati Italiani Assoluti. La bergamasca ha vinto il titolo, ma si è fatta male durante uno stacco e ora la sua situazione è sotto stretta osservazione: nella giornata odierna sono previsti degli esami, nel giro di 48 ore si dovrà poi operare la scelta decisiva. Se il problema fisico è risolvibile in tempi strettissimi allora la 18enne parteciperà ai Giochi, salendo sull'aereo per il Giappone il prossimo 16 ...

mellinoitsme : Forse non è chiaro, non m’importa che sia tennis, musica, ginnastica artistica, calcio o tiro del coriandolo contro… - Obriensgirl__ : Nicola Bartolini meritava l’olimpiade e l’Italia meritava di avere Nicola come rappresentante nella ginnastica artistica - Canieuest96 : RT @valoreassoluto_: bene allora durante le Olimpiadi vi voglio tutti con gli occhi puntati su Giorgia Villa, Asia D'Amato, Alice D'Amato,… - valoreassoluto_ : bene allora durante le Olimpiadi vi voglio tutti con gli occhi puntati su Giorgia Villa, Asia D'Amato, Alice D'Amat… - GermandoGermano : -