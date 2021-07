Europei 2021 | José Mourinho | “Dov’erano Sterling | Stones e Shaw ai rigori? Troppo peso su Saka…”

Leggi su oasport

(Di lunedì 12 luglio 2021)non ha peli sulla lingua e, all’indomani della finale Italia-Inghilterra dei Campionati, dice la sua a proposito delle scelte inglesi per i calci di rigore. Il nuovo allenatore della Roma, senza fare nome e cognome, ha criticato almeno un giocatore dell’Inghilterra che si sarebbe rifiutato di presentarsi sul dischetto contro Donnarumma nella serie decisiva per l’assegnazione del titolo continentale. “Penso che siaper un ragazzino avere tutto sulle spalle in questo momento, ma non lo so, devo fare questa domanda a Southgate perché tante volte succede che i giocatori che ...