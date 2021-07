Dieta ormonale | a cosa serve e come funziona

(Di lunedì 12 luglio 2021) Pancetta, sovrappeso, chili di troppo? E e se fosse tutta colpa degli ormoni? Un’ipotesi che trova sostanza nel pensiero dell’endocrinologo americano Thierry Hertoghe, sostenitore del principio secondo cui tutto è regolato dagli ormoni. Insomma, ogni squilibrio ormonale si ripercuote sulla nostra salute e può degenerare in patologie come diabete e problemi alla tiroide. Ma esiste una dieta che sceglie i cibi e i momenti in cui andrebbero consumati a seconda dell’azione degli ormoni.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Dieta ormonale

Vanity Fair.it

Eppure abbiamo seguito alla lettera tutte le indicazioni della, senza neanche sgarrare una ... Non solo, il sonno aiuta a bilanciare il proprio stato, quindi la fame e il livello di ...'Tutto merito dell'assetto' spiega la dottoressa A dele Sparavigna, specialista in ... Un anno in media, possibilmente seguite da un dietologo che possa anche consigliare unacorretta ...Meno carboidrati e mai alla sera. Più verdure a inizio pasto e poco tè e caffè. Questo regime dietetico richiede un alto grado di personalizzazione per fornire un apporto ottimale a seconda del propri ...Troppo spesso la nostra vita così frenetica ci porta ad avere orari del tutto sballati. Questo si ripercuote soprattutto sulla dieta: non abbiamo un’ora ...