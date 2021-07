Covid | Macron | ' Obbligo vaccini per il personale sanitario e pass per accedere ai luoghi pubblici'

(Di lunedì 12 luglio 2021) Il presidente francese, Emmanuel, nel messaggio alla nazione, ha annunciato, come previsto, l'di vaccinazione anti -entro il 15 settembre del. 'Se non agiamo ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Macron

Nel suo discorso alla Nazione,ha detto che dovrà vaccinarsi il personale sanitario entro il 15 settembre e si pensa a obbligo per tutti per lotta a- Deltaha poi fatto appello 'a tutti i francesi affinché si vaccinino il più presto possibile', perché ci sono 'nove milioni di dosi che vi aspettano': 'Vaccinarsi è l'unico modo per progettere ...12 luglio 2021 "Il vaccino sarà obbligatorio per coloro che sono a contatto con persone fragili" e dal "15 settembre ci saranno controlli e sanzioni", ha detto il presidente francese Emmanuel Macron p ...L'imposizione nei due Paesi, dove crescono i contagi. Macron: 'Se non agiamo da oggi il numero di casi continuerà ad aumentare fortemente' ...