Covid, green pass per eventi come in Francia? Figliuolo: "Potrebbe essere una soluzione per una spinta" alla campagna vaccinale (Di lunedì 12 luglio 2021) La nuova strategia francese per cercare di respingere lo tsunami della variante Delta piace anche all'Italia. Per convincere gli ultimi irriducibili del vaccino, "quella di utilizzare il green pass per vari tipi di eventi, così come in Francia, Potrebbe essere una soluzione per una spinta. Poi per chi non l'avrà c'è anche il tampone, bisogna comunque rispettare la Costituzione" ha detto il commissario per l'Emergenza Covid, Francesco Figliuolo, a Tg2 Post, commentando l'annuncio del presidente francese ...

borghi_claudio : @anto_sent_this In nessun caso in cui ho fatto un tampone l'avrei evitato con la vaccinazione. Alla Camera interess… - fattoquotidiano : Covid, nuove misure allo studio: numero minimo di tamponi, Green pass dopo la seconda dose e più controlli sulle ma… - Corriere : La Francia verso l’obbligo del green pass per andare al ristorante - jokerforeverme : RT @fattoquotidiano: Covid, green pass per eventi come in Francia? Figliuolo: “Potrebbe essere una soluzione per una spinta” alla campagna… - fattoquotidiano : Covid, green pass per eventi come in Francia? Figliuolo: “Potrebbe essere una soluzione per una spinta” alla campag… -