Calciomercato Serie C, Vis Pesaro: ecco Cusumano (Di lunedì 12 luglio 2021) Pesaro - La Vis Pesaro , in un comunicato, ha ufficializzato l'arrivo di Francesco Paolo Cusumano , prodotto delle giovanili della Roma . ecco la nota: "La VIS Pesaro 1898 comunica l'arrivo dal ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 12 luglio 2021)- La Vis, in un comunicato, ha ufficializzato l'arrivo di Francesco Paolo, prodotto delle giovanili della Roma .la nota: "La VIS1898 comunica l'arrivo dal ...

Calciomercato Serie C, Vis Pesaro: ecco Cusumano Nel 2018 - 2019 ha una esperienza in prestito all' OLBIA CALCIO , in serie C. Di piede mancino, Cusumano è un difensore molto tecnico, duro, con grande personalità e fisico".

Serie A, il tabellone del calciomercato: ecco le prime cessioni Toro News Italia, Bonucci senza freni: 'Ne dovete mangiare di pastasciutta' Una serata indimenticabile per il difensore, che ha pareggiato lo svantaggio subito da Shaw e poi realizzato il terzo penalty della serie finale. Per tutto l'Europeo Bonucci è stato inamovibile ...

Calciomercato Serie C, Piacenza: ecco Giordano PIACENZA - Il Piacenza, in un comunicato, ha ufficializzato l'arrivo del centravanti della Primavera della Sampdoria Simone Giordano. Ecco la nota: "Piacenza Calcio 1919 è lieta di comunicare di aver ...

