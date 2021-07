Calciomercato Inter, ‘triangolo’ con Roma e Arsenal | I dettagli (Di lunedì 12 luglio 2021) Il Calciomercato Inter si intreccia con quello della Roma di Mourinho e dell’Arsenal di Arteta. Da Xhaka a Brozovic fino a un Nazionale azzurro: ecco tutti i dettagli Non nascondiamo… L'articolo Calciomercato Inter, ‘triangolo’ con Roma e Arsenal I dettagli è stato pubblicato originariamente sul sito Calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di lunedì 12 luglio 2021) Ilsi intreccia con quello delladi Mourinho e dell’di Arteta. Da Xhaka a Brozovic fino a un Nazionale azzurro: ecco tutti iNon nascondiamo… L'articoloconè stato pubblicato originariamente sul sitonews.com.

Advertising

Inter : ???? | GRAZIE! Il Club ringrazia il giocatore per la stagione trascorsa insieme, culminata con la conquista dello Sc… - MarcoBovicelli : #Inter, dirigenza (#RuiCosta) del #Benfica a Milano per chiudere #JoaoMario: incontro a pranzo con l’agente del gio… - DiMarzio : #Calciomercato | #Benfica, la dirigenza pronta a trattare con l'#Inter - Andre_Costa95 : RT @fcin1908it: Rinnovo Lautaro, cambiano le cifre: il Toro vuole di più, la posizione Inter - ROI05841958 : @Interce78144140 @franvanni È un discorso ipocrita che state facendo solamente ora, perché le altre sono in condizi… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Inter Vanheusden continua il viaggio... Adesso il prestito al Genoa L'Inter invece è ancora convinta che Vanheusden sia da Inter, tanto che lo ha appena contro riscattato dallo Standard Liegi per 16 milioni. Mica noccioline. Al momento però Zinho, che infatti non è ...

Inter, ecco dove può finire Vanheusden Commenta per primo Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport il Genoa starebbe pensando a Zinho Vanheusden , difensore centrale belga classe 99 di proprietà dell' Inter.

Vanheusden in prestito al Genoa. Il coetaneo di Bastoni che deve ancora esordire nell’Inter La Gazzetta dello Sport Calciomercato Serie A Femminile in tempo reale (aggiornato 12/07) Una sintesi delle operazioni in entrata e in uscita ufficializzate dai dodici club della serie A Femminile (aggiornamento >> 12/07/2021) EMPOLI FEMMINILE Acquisti: Asia Bragonzi (Hellas Verona Femmini ...

CALCIOMERCATO INTER/ L’Atletico di Simeone vuole Lautaro Martinez Calciomercato Inter, tutte le ultime indiscrezioni riguardanti le trattative dell'estate. L'Atletico di Madrid punta Lautaro Martinez per potenziare il suo attacco. Sensi può restare.

L'invece è ancora convinta che Vanheusden sia da, tanto che lo ha appena contro riscattato dallo Standard Liegi per 16 milioni. Mica noccioline. Al momento però Zinho, che infatti non è ...Commenta per primo Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport il Genoa starebbe pensando a Zinho Vanheusden , difensore centrale belga classe 99 di proprietà dell'Una sintesi delle operazioni in entrata e in uscita ufficializzate dai dodici club della serie A Femminile (aggiornamento >> 12/07/2021) EMPOLI FEMMINILE Acquisti: Asia Bragonzi (Hellas Verona Femmini ...Calciomercato Inter, tutte le ultime indiscrezioni riguardanti le trattative dell'estate. L'Atletico di Madrid punta Lautaro Martinez per potenziare il suo attacco. Sensi può restare.