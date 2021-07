Amplifon si rafforza in Australia e rileva Bay Audio, titolo festeggia (Di lunedì 12 luglio 2021) (Teleborsa) – Seduta decisamente positiva per Amplifon, che tratta in rialzo del 2,92% collocandosi in vetta al principale paniere FTSE MIB. A fare da assist al titolo contribuisce la notizia della sottoscrizione da parte di Amplifon un accordo definitivo per l’acquisizione di Bay Audio da Peter e Anya Hutson, già fondatori di Bay Audiology in Nuova Zelanda, e da altri azionisti di minoranza. Il cash-out ammonta a 550 milioni di dollari Australiani (circa 340 milioni di euro), su base cash e debt free. La transazione sarà finanziata con cassa disponibile. Bay Audio, un primario operatore ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 12 luglio 2021) (Teleborsa) – Seduta decisamente positiva per, che tratta in rialzo del 2,92% collocandosi in vetta al principale paniere FTSE MIB. A fare da assist al titolo contribuisce la notizia della sottoscrizione da parte diun accordo definitivo per l’acquisizione di Bayda Peter e Anya Hutson, già fondatori di Baylogy in Nuova Zelanda, e da altri azionisti di minoranza. Il cash-out ammonta a 550 milioni di dollarini (circa 340 milioni di euro), su base cash e debt free. La transazione sarà finanziata con cassa disponibile. Bay, un primario operatore ...

