WRC | Hyundai sceglie Craig Breen al Rally di Ypres

(Di domenica 11 luglio 2021) Ia 360°: in edicola il 5 di ogni mese per 12 mesi all'anno a soli 5 euro. Seguici su Instagram, Facebook, Google News e YouTube. Per il prossimodi, in programma dal 12 al 15 agosto nelle veloci e insidiose stradine del Belgio,Motorsport farà appello all’esperienza dell’irlandeseprofondo conoscitore di queste strade in quanto ha disputato e vinto la gara nel recente passato. Si tratterà del quarto gettone stagionale nel WRC per, dopo L'articolo proviene da RS E OLTRE.

Advertising

motormaniaci : Un nuovo articolo dal titolo (WRC: la Hyundai i20 N Rally2 esordirà al Rally Ypres) è stato pubblicato su Motormani… - rally_timing : Dopo le delusioni delle ultime gare, Hyundai determinata a vincere in Estonia, Adamo: 'Abbiamo dimostrato di essere… - motormaniaci : Un nuovo articolo dal titolo (WRC: Hyundai al Rally Estonia con un motore dalle specifiche 2022) è stato pubblicato… - Motorsport_IT : #WRC | #Hyundai al #RallyEstonia con un motore dalle specifiche 2022 - El_Risson : RT @CIWRC: #RallydellaMarca - Sono ancora Corrado Fontana e Nicola Arena a segnare lo scratch sul Monte Tomba, la loro Hyundai new i20 WRC… -

Ultime Notizie dalla rete : WRC Hyundai

Motorsport.com Italia

La ripartenza della MotoGP ad agosto con il doppio weekend in Austria, sul Red Bull Ring, segnerà un crocevia importante per il proseguimento della carriera di Danilo Petrucci. L'ex Ducati è accasato ......56 km) i rivali Corrado Fontana e Nicola Arena , coppia sullai20che a sua volta aveva ereditato il comando dalla gara dai vincitori uscenti del Marca e dei primi due appuntamenti ...Hyundai Motorsport farà esordire la i20 N Rally2 al Rally Ypres, a metà agosto. Prenderà il posto della i20 R5 New Generation. Ancora da decidere i nomi dell'equipaggio che la porteranno in gara per l ...Il 1 luglio Hyundai Motorsport ha omologato il motore con specifiche 2022 che farà il suo esordio al Rally Estonia previsto per la prossima settimana. Le modifiche sono state apportate per rendere le ...