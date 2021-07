Wimbledon, Djokovic-Berrettini live: Nole brekka nel quarto e vede la vittoria (Di domenica 11 luglio 2021) 4° SET 4 - 34-3 - Break di vantaggio per il numero uno al mondo, che gioca un game in risposta degno della sua posizione nel ranking atp¯\ (?) /¯#Wimbledon ... Leggi su ilmattino (Di domenica 11 luglio 2021) 4° SET 4 - 34-3 - Break di vantaggio per il numero uno al mondo, che gioca un game in risposta degno della sua posizione nel ranking atp¯\ (?) /¯#...

Advertising

FBiasin : 'La finale di #Wimbledon tra #Berrettini e #Djokovic andrà in onda in diretta e in chiaro su #Tv8'. Bella mossa, bravi. - sportface2016 : +++La finale di #Wimbledon tra Matteo #Berrettini e Novak #Djokovic verrà trasmessa in diretta e in chiaro su #Tv8+++ - FBiasin : Ora è ufficiale: #Djokovic-#Berrettini ore 15. #InghilterraItalia ore 21. Tutto molto difficile, ma ci siamo abit… - _valeDecem : RT @ggirlaalmighty: bravissimi sia berrettini che djokovic per carità, ma nessuno sarà mai come lui #BerrettiniDjokovic #Wimbledon https://… - nonsonoCristina : Djokovic è sempre pazzesco e adoro quando magari in difficoltà poi combatte ancora più forte...la cosa più bella pe… -