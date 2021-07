Tour de France 2021 | tutte le classifiche dopo la quindicesima tappa | Poels in maglia a pois

Pzzglc67d03 : RT @signori_massimo: Sto guardando il Tour de France che seguo da sempre. Il Tour è antica tradizione francese : badateci, il 99,99% dei t… - Filo2385Filippo : RT @Eurosport_IT: Una corsa nella corsa: vince Kuss che fa la differenza sul Col de Beixalis! ????????????? #EurosportCICLSIMO | #TDF2021 | #K… - _CarlottaMiller : RT @RaiNews: #TourDeFrance2021, #Kuss vince in solitaria la 15/ma tappa - TicinoGazzetta : Tour de France, Sep Kuss trionfa in solitaria ad Andorra! - sportal_it : Tour de France, la fuga giusta è quella di Kuss -

Ultime Notizie dalla rete : Tour France

Sepp Kuss (Jumbo Visma) ha vinto in solitaria la 15/ma tappa delde, da Ceret ad Andorra la Vecchia. Sulle montagne dei Pirenei il corridore statunitense di 26 anni, ha preceduto Alejandro Valverde di 24". Kuss torna alla vittoria dopo circa un anno. L'...17.48de: Kuss vince per distacco L'americano Sepp Kuss vince per distacco la 15.ma tappa (Céret - Andorra,191km) Alle sue spalle,distaccato di 23",Valverde. Completa il podio Poels (a 1'13") Lo ...Primo tappone pirenaico per il gruppo di corridori partecipanti al Tour de France 2021: la quindicesima frazione da Céret a Andorra la Vella constava infatti di tre GPM di prima categoria ed uno di ...11/07/2021 17:48: Tour de France: Kuss vince per distacco: 17.48 Tour de France: Kuss vince per distacco L'americano Sepp Kuss vince per distac- co la 15.ma tappa (Céret-Andorra, ...