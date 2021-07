Sport in tv oggi (domenica 11 luglio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming (Di domenica 11 luglio 2021) oggi, domenica 11 luglio 2021, saranno di scena diversi Sport: il calcio con la finale degli Europei tra Italia ed Inghilterra, il ciclismo con il Tour de France ed il Giro d’Italia femminile, il tennis con la finale maschile tra Berrettini e Djokovic e del doppio misto del torneo di Wimbledon e del torneo WTA di Amburgo, la pallanuoto con la Sardinia Cup, l’atletica leggera con gli Europei Under 23, e, nella notte tra sabato 10 e domenica 11, il calcio con la Copa America e la MMA con McGregor-Poirier. Sport IN TV oggi domenica 11 luglio: ... Leggi su oasport (Di domenica 11 luglio 2021)112021, saranno di scena diversi: il calcio con la finale degli Europei tra Italia ed Inghilterra, il ciclismo con il Tour de France ed il Giro d’Italia femminile, il tennis con la finale maschile tra Berrettini e Djokovic e del doppio misto del torneo di Wimbledon e del torneo WTA di Amburgo, la pallanuoto con la Sardinia Cup, l’atletica leggera con gli Europei Under 23, e, nella notte tra sabato 10 e11, il calcio con la Copa America e la MMA con McGregor-Poirier.IN TV11: ...

