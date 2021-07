Salvini | “Conte vuole Draghi a casa | noi garanzia per premier”

(Di domenica 11 luglio 2021) “Noi siamo lapere Cartabia. M5S e Pd creano solo problemi”. Lo dice in un’intervista al Corriere della Sera il leader della Lega, Matteo, che commenta: “farà di tutto per mandare aperché lo accusa di avergli rubato il posto”. Ma il Governo durerà “penso fino al 2023 perché anche semandare ai 5 Stelle non vogliono rimanere senza lavoro e senza stipendio prima del tempo. Noi saremo al fianco difino alla fine. Poi si voterà e ...

Ultime Notizie dalla rete : Salvini Conte

Tra i due, afferma, "difficile scegliere.farà di tutto per mandare a casa Draghi perchè lo accusa di avergli rubato il posto. L'altro è felice per ogni impresa che chiude, figuriamoci?"...A Giuseppe"non credo che convenga" uscire dal governo "e dunque non lo farà. Romperebbe con ... Matteosta promuovendo insieme ai Radicali il referendum sulla giustizia, e a firmarlo "ci ...Pubblichiamo in anteprima un brano del nuovo libro di Matteo Renzi, ’Controcorrente’, in uscita martedì 13 luglio, pubblicato da Piemme. Senza cultura, senza teatri, senza cinema, senza musei non è ch ...Attaccavano i voli di Stato, “oggi il principale utilizzatore di aerei di Stato è Di Maio, è normale, è ministri degli Esteri”, ha aggiunto, “oggi sono diventati come tutti gli altri, direi peggio deg ...