(Di domenica 11 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ successo a Pozzuoli intorno alle ore 19 di ieri. Una vera e propriache ha coinvolto almenoche poi si sono dileguate prima dell’arrivo degli inquirenti. Alcuni cittadini hanno allertato il 112 che è intervenuto in via Pisciarelli, dove però i protagonisti del tragico alterco erano già scappati via. Tra i coinvolti, unha perso laper le ferite da arma da taglio durante il trasporto verso l’ospedale San Paolo. Le indagini sono in corso, si cercano eventuali immagini da sistemi di videosorveglianza, e saranno ascoltati, compatibilmente ...

Advertising

LaStampa : Rissa nel napoletano con coltelli, un morto - anteprima24 : ** Rissa nel napoletano, coinvolte cinque persone: un 45enne perde la vita ** - MarioCastagna12 : RT @MediasetTgcom24: Accoltellato al cuore in una rissa, 45enne muore nel Napoletano #pozzuoli - florio_emanuele : RT @autocostruttore: Rotonda di San Nicola la Strada, ancora una rissa tra cittadini extracomunitari. L’ultima rissa nella giornata di ieri… - autocostruttore : Rotonda di San Nicola la Strada, ancora una rissa tra cittadini extracomunitari. L’ultima rissa nella giornata di i… -

Ultime Notizie dalla rete : Rissa nel

Un'altra morte ha colpito la famiglia Amato, semprecorso di una, sempre in via Pisciarelli. Il padre della moglie di Alessandro Cristian Amato si è accasciato al suolo dopo un malore ...NAPOLI. Ucciso da una coltellata al cuore sferratapieno di una terribilescoppiata nei pressi della caffetteria "Vitale" in via Pisciarelli, a Pozzuoli, a poca distanza dal quartiere Agnano. I carabinieri stanno cercando di capire il motivo ...Pozzuoli ucciso da un parente. E' caccia all'assassino di Alessandro Cristian Amato ucciso da una coltellata da un parente nel corso di una lite per motivi condominiali ...Grande attenzione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli alla movida nei comuni di Pompei e Torre Annunziata. I militari della compagnia oplontina hanno controllato 106 persone e 47 veicoli ...