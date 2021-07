Povia contro il Ddl Zan: “È una dittatura. Fedez vergognati. Parlo perché ho scritto ‘I bambini fanno oh'” (Di domenica 11 luglio 2021) Povia contro Fedez e il Ddl Zan “Se passa il Ddl Zan è l’inizio di una nuova dittatura. Fedez, ti devi vergognare a dare spazio a questa gente. Zan, lei si deve vergognare a proporre una legge che imporrà i genitori di accompagnare i bambini nell’altro sesso perché si percepiscono opposti al loro sesso di nascita”. Così il cantautore Povia torna a parlare della proposta di legge contro l’omotransfobia in un video su YouTube. Povia per spiegare perché, secondo lui, il Ddl Zan potrebbe danneggiare la salute ... Leggi su tpi (Di domenica 11 luglio 2021)e il Ddl Zan “Se passa il Ddl Zan è l’inizio di una nuova, ti devi vergognare a dare spazio a questa gente. Zan, lei si deve vergognare a proporre una legge che imporrà i genitori di accompagnare inell’altro sessosi percepiscono opposti al loro sesso di nascita”. Così il cantautoretorna a parlare della proposta di leggel’omotransfobia in un video su YouTube.per spiegare, secondo lui, il Ddl Zan potrebbe danneggiare la salute ...

