Povia al veleno contro Fedez | “Vergognati …” e poi …

Leggi su baritalianews

(Di domenica 11 luglio 2021) Il ddl Zan sta facendo discutere un po’ tutti ed è arrivato, inevitabilmente, anche ad essere oggetto di discussione in un po’ tutti i campi anche quello dello spettacolo e tanti sono gli artisti che stanno spendendo la loro immagine per sostenerlo. Fra tutti, a fare molto rumore, è stato, ed è tutt’ora,fa un discorso sui socialil DDL Zan Dopo tutte le esternazioni dia favore del DDL Zan, ed è stato anche accusato da Selvaggia Lucarelli di parlarne pur non conoscendolo, è intervenuto il bravissimo cantautoreche si è scagliato...