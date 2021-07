Pizzul: «Mancini e Vialli come da calciatori. Finale? Spero in Immobile» (Di domenica 11 luglio 2021) Bruno Pizzul parla della Finale di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra e racconta la figura di Roberto Mancini. Le sue parole Bruno Pizzul, intervistato dal Guerin Sportivo, parla della Finale di Euro 2020 e dell’Italia di Mancini. Mancini – «Questo è il suo più grande merito. Aver ricreato entusiasmo, tra il pubblico e nei suoi giocatori. Ha creato quel senso di amicizia, la voglia di stare insieme. Quella ricerca del calcio gioioso che ha riportato la gente nelle strade. Tutto è stato corroborato dalla capacità di esprimere un calcio propositivo, che si è permeato nel ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 11 luglio 2021) Brunoparla delladi Euro 2020 tra Italia e Inghilterra e racconta la figura di Roberto. Le sue parole Bruno, intervistato dal Guerin Sportivo, parla delladi Euro 2020 e dell’Italia di– «Questo è il suo più grande merito. Aver ricreato entusiasmo, tra il pubblico e nei suoi giocatori. Ha creato quel senso di amicizia, la voglia di stare insieme. Quella ricerca del calcio gioioso che ha riportato la gente nelle strade. Tutto è stato corroborato dalla capacità di esprimere un calcio propositivo, che si è permeato nel ...

Pizzul: «La Sampdoria grande grazie a Mancini e Vialli» «Insieme hanno fatto grande la Sampdoria, che in quegli anni ha scritto pagine bellissime di storia. Mi danno l’impressione di aver mantenuto lo stesso spirito che avevano da calciatori. Ed è una cosa ...

