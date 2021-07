Kuss vince in solitaria ad Andorra, Pogacar resta in giallo (Di domenica 11 luglio 2021) Andorra LA VELLA (Andorra) (ITALPRESS) – Sepp Kuss vince la quindicesima tappa del Tour de France 2021, la Ceret-Andorra La Vella di 191.3 km. Il corridore della Jumbo-Visma si aggiudica la frazione in solitaria e raccoglie il primo successo in carriera sulle strade della Grande Boucle. Secondo posto per il veterano Alejandro Valverde (Movistar Team), davanti alla maglia a pois Wouter Poels (Bahrain Victorious), mentre vincenzo Nibali (Trek-Segafredo) deve accontentarsi dell’11esima piazza. In ottica classifica generale, Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 11 luglio 2021)LA VELLA () (ITALPRESS) – Seppla quindicesima tappa del Tour de France 2021, la Ceret-La Vella di 191.3 km. Il corridore della Jumbo-Visma si aggiudica la frazione ine raccoglie il primo successo in carriera sulle strade della Grande Boucle. Secondo posto per il veterano Alejandro Valverde (Movistar Team), davanti alla maglia a pois Wouter Poels (Bahrain Victorious), mentrenzo Nibali (Trek-Segafredo) deve accontentarsi dell’11esima piazza. In ottica classifica generale, Tadej(UAE Team Emirates) ...

