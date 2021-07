Julianne Moore sconvolse il Festival di Cannes con un paio di scarpe (Di domenica 11 luglio 2021) Non ci vuole molto ad impressionare il pubblico del Festival di Cannes, ma Julianne Moore (dobbiamo ammetterlo) si è impegnata abbastanza. L’attrice, che ha vinto il premio Oscar nel 2015 per il film Still Alice, ha lasciato il segno nella storia della kermesse francese per un look audace mostrato sul red carpet dell’edizione 2013. La … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di domenica 11 luglio 2021) Non ci vuole molto ad impressionare il pubblico deldi, ma(dobbiamo ammetterlo) si è impegnata abbastanza. L’attrice, che ha vinto il premio Oscar nel 2015 per il film Still Alice, ha lasciato il segno nella storia della kermesse francese per un look audace mostrato sul red carpet dell’edizione 2013. La … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

cescomonroe : Le labbra di Julianne Moore, patrimonio dell’umanità - lauralinnsy : laura linney te peguei dando like na foto da julianne moore queridona - xsherlokid : @xtravaganza95 Com'è la storia di lisey, non è quello con julianne moore? Ahahah TV time salva la vita! - TheManish89 : @porksweats1 Julianne Moore in Magnolia - VanityFairIt : La star americana ha spiegato in una recente intervista perché l'espressione «stai invecchiando bene» è profondamen… -