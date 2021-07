Jada Pinkett Smith si apre sul suo passato tra alcol e droghe | «Sono un miracolo ambulante»

Leggi su vanityfair

(Di domenica 11 luglio 2021) «Sono un miracolo ambulante». Jada Pinkett Smith, 49 anni, si definisce così pensando alle passate dipendenze da alcol e droghe di cui ha parlato senza filtri in una puntata del suo Red Table Talk. La moglie di Will Smith ha ammesso che già al liceo beveva troppo. Quando ha iniziato ad assuefarsi all’alcol («bere vino rosso per me era come bere acqua») è andata oltre. Per sballarsi mescolava alcol, marijuana e ecstasy: «Era quello era il mio cocktail. Pensavo: “Se prendo ecstasy, erba e alcol allo stesso tempo mi sballo più in fretta e dura più a lungo”». Quel mix era diventato il compagno di tutti i suoi (lunghi) fine settimana: «Dal giovedì al lunedì mattina. Fatemelo dire, me la spassavo proprio!», ha ammesso di fronte a sua figlia Willow e a sua madre Adrienne Banfield-Norris (che ha alle spalle una storia di dipendenza dall’eroina).