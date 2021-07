Italia-Inghilterra, Kane: “Abbiamo dato tutto. Orgogliosi, usciamo a testa alta” (Di lunedì 12 luglio 2021) “I ragazzi non avrebbero potuto dare di più. I rigori sono la sensazione peggiore al mondo quando si perde. È stato un torneo fantastico, dovremmo essere Orgogliosi e uscire a testa alta. Farà male adesso, farà male per un po'”. Lo ha detto Harry Kane dopo la sconfitta ai calci di rigore in finale di Euro 2020 contro l’Italia a Wembley. E spende parole da capitano per Rashford, Sancho e Saka che hanno sbagliato i penalty decisivi: “Chiunque può sbagliare. Vinciamo insieme, perdiamo insieme. Impareremo e cresceremo da questa esperienza. Quei ragazzi cresceranno e saranno più motivati per il Mondiale del ... Leggi su sportface (Di lunedì 12 luglio 2021) “I ragazzi non avrebbero potuto dare di più. I rigori sono la sensazione peggiore al mondo quando si perde. È stato un torneo fantastico, dovremmo esseree uscire a. Farà male adesso, farà male per un po'”. Lo ha detto Harrydopo la sconfitta ai calci di rigore in finale di Euro 2020 contro l’a Wembley. E spende parole da capitano per Rashford, Sancho e Saka che hanno sbagliato i penalty decisivi: “Chiunque può sbagliare. Vinciamo insieme, perdiamo insieme. Impareremo e cresceremo da questa esperienza. Quei ragazzi cresceranno e saranno più motivati per il Mondiale del ...

