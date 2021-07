Italia-Inghilterra, Google dedica un doodle alla finale di Euro 2020 (Di domenica 11 luglio 2021) Italia-Inghilterra, finale di Euro 2020, diventa uno dei doodle composti per l’occasione da Google. Ecco la foto Google ha dedicato un doodle alla finale di Euro 2020, in programma questa sera tra Italia e Inghilterra. Si vede il campo da calcio, idealmente Wembley, con le bandiere delle due Nazionali che si contenderanno la coppa a formare le “O” del logo del motore di ricerca. L'articolo proviene da Calcio ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 11 luglio 2021)di, diventa uno deicomposti per l’occasione da. Ecco la fotohato undi, in programma questa sera tra. Si vede il campo da calcio, idealmente Wembley, con le bandiere delle due Nazionali che si contenderanno la coppa a formare le “O” del logo del motore di ricerca. L'articolo proviene da Calcio ...

Advertising

Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? ???? #Italia ?? #Inghilterra ?????????????? ?? Oggi, ore 21.00 ??? Stadio #Wembley - #Londra ?? #FINALE ?? In d… - antoguerrera : Il giornale indipendentista scozzese The National che tifa Italia. “Mancini, sei la nostra ultima speranza” Con… - sportface2016 : Allarme a #Wembley: si teme l'invasione di formiche volanti durante #ItaliaInghilterra - ACMilan_KaKa22 : RT @UEFAcom_it: ???? Italia - Inghilterra ?????????????? ?? Ci prepariamo per stasera con QUESTO rigore di @Pirlo_official ?? #EURO2020 #ITA | @Vivo… - MAGXDEFENCLESS : RT @obrienromance: stasera italia vs inghilterra, share to win -