Italia-Inghilterra, giocatori in ginocchio contro razzismo (Di domenica 11 luglio 2021) I giocatori di Italia e Inghilterra, protagonisti della finalissima degli Europei a Wembley, si sono inginocchiati in appoggio alla campagna contro il razzismo Black Lives Matter prima del fischio d'inizio del match. L'articolo proviene da Italia Sera.

