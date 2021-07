Italia Inghilterra, Fiona May: «Non riesco a schierarmi, vinca lo spettacolo» (Di domenica 11 luglio 2021) La storica atleta Italiana Fiona May parla della finale di Euro 2020 di questa sera tra Italia e Inghilterra Fiona May, storica atleta Italiana ma nata in Inghilterra, ha il cuore diviso a metà in vista della finale di questa sera di Euro 2020 tra l’Italia e la Nazionale inglese. COME LA VIVE – «Malissimo, la posta in palio è alta e non riesco a schierarmi. Tiferò solo per lo spettacolo e da questo punto di vista sono certa che mi divertirò». Inghilterra – «Fa paura: capitan Kane sembrava ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 11 luglio 2021) La storica atletanaMay parla della finale di Euro 2020 di questa sera traMay, storica atletana ma nata in, ha il cuore diviso a metà in vista della finale di questa sera di Euro 2020 tra l’e la Nazionale inglese. COME LA VIVE – «Malissimo, la posta in palio è alta e non. Tiferò solo per loe da questo punto di vista sono certa che mi divertirò».– «Fa paura: capitan Kane sembrava ...

Advertising

antoguerrera : Il giornale indipendentista scozzese The National che tifa Italia. “Mancini, sei la nostra ultima speranza” Con… - Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? ???? #Italia ?? #Inghilterra ?????????????? ?? Oggi, ore 21.00 ??? Stadio #Wembley - #Londra ?? #FINALE ?? In d… - SkySport : ?? 'Andiamo a cantare l'inno ancora a Wembley' ? ??? ITALIA ?? INGHILTERRA ?? EURO 2020 - LA FINALE ??? Domenica 11 lugl… - rockett70 : RT @ilpost: Italia-Inghilterra, finale degli Europei, in TV e in streaming - Giorgiovsb : RT @GnocchiGene: Italia-Inghilterra stasera sfida totale: sarà scontro tra i ct Southgate e Mancini, tra i politici Johnson e Mattarella e… -