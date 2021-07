Il Fatto sugli Scavi di Pompei: metà delle domus chiuse, manca il personale, comunicazione inadeguata (Di domenica 11 luglio 2021) Il Fatto dedica una pagina intera agli Scavi di Pompei. La chiave non è certo positiva, anzi. Leonardo Bison, che firma l’articolo, punta l’indice sulla carenza di personale e sulla comunicazione da parte della direzione del parco archeologico, che da anni annuncia con grande enfasi nuove scoperte nella regio V ma dimentica di precisare che l’area è un cantiere, e che lo resterà a lungo, con conseguente inaccessibilità da parte dei turisti. Quando a Pompei arriva il pubblico, desideroso di visitare le nuove scoperte, trova chiuse le più importanti ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 11 luglio 2021) Ildedica una pagina intera aglidi. La chiave non è certo positiva, anzi. Leonardo Bison, che firma l’articolo, punta l’indice sulla carenza die sullada parte della direzione del parco archeologico, che da anni annuncia con grande enfasi nuove scoperte nella regio V ma dimentica di precisare che l’area è un cantiere, e che lo resterà a lungo, con conseguente inaccessibilità da parte dei turisti. Quando aarriva il pubblico, desideroso di visitare le nuove scoperte, trovale più importanti ...

Advertising

gselvaggia : RT @comein1specchio: Dalle reazioni scatenate ieri sul mio tweet sugli anni ‘80 è emerso che: 1. Pur non essendo il paradiso, si viveva meg… - napolista : E’ il flop di quella che doveva essere l’estate del rilancio del turismo. Non funziona neanche il bar e la direzion… - SF_RL_Featuring : RT @comein1specchio: Dalle reazioni scatenate ieri sul mio tweet sugli anni ‘80 è emerso che: 1. Pur non essendo il paradiso, si viveva meg… - TuvoReal : RT @comein1specchio: Dalle reazioni scatenate ieri sul mio tweet sugli anni ‘80 è emerso che: 1. Pur non essendo il paradiso, si viveva meg… - Carla78501510 : RT @comein1specchio: Dalle reazioni scatenate ieri sul mio tweet sugli anni ‘80 è emerso che: 1. Pur non essendo il paradiso, si viveva meg… -