Formazione Italia-Inghilterra: Insigne e Di Lorenzo titolari, rischia immobile (Di domenica 11 luglio 2021) La Formazione dell’Italia che affronterà l’Inghilterra per la finale di Euro2020 è praticamente fatta. Roberto Macini non sconvolgerà l’undici titolare che ha superato la Spagna ai rigori. Il commissario tecnico della Nazionale ha però un grande dubbio, quello legato a Ciro immobile. L’attaccante della Lazio fino ad ora non ha fornito grandi prestazioni ed ha segnato ‘solo’ due gol. Secondo Gazzetta qualcosa potrebbe cambiare: “Il dubbio che si è insinuato nella mente di Mancini è di oggi: un altro atto di fede, oppure farsi trascinare dall’istinto di cambiare proprio in extremis, fiducia a Belotti, ma più facilmente nella ... Leggi su napolipiu (Di domenica 11 luglio 2021) Ladell’che affronterà l’per la finale di Euro2020 è praticamente fatta. Roberto Macini non sconvolgerà l’undici titolare che ha superato la Spagna ai rigori. Il commissario tecnico della Nazionale ha però un grande dubbio, quello legato a Ciro. L’attaccante della Lazio fino ad ora non ha fornito grandi prestazioni ed ha segnato ‘solo’ due gol. Secondo Gazzetta qualcosa potrebbe cambiare: “Il dubbio che si è insinuato nella mente di Mancini è di oggi: un altro atto di fede, oppure farsi trascinare dall’istinto di cambiare proprio in extremis, fiducia a Belotti, ma più facilmente nella ...

