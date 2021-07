FNO TSRM e PSTRP: sul nastro di partenza istituzione ordine fisioterapisti. (Di domenica 11 luglio 2021) Mercoledì 7 luglio, si è tenuta la riunione in cui il Ministero della salute ha presentato la bozza di decreto di istituzione della Federazione nazionale degli Ordini della professione sanitaria di Fisioterapista e degli Ordini della professione sanitaria di Fisioterapista. Hanno partecipato la FNO TSRM e PSTRP, la Cda nazionale dei fisioterapisti ed il Ministero. La prossima riunione si terra il 22 luglio, durante la quale saranno approfonditi gli articoli contenuti nella proposta di decreto. Da queste prime interlocuzioni riteniamo, ... Leggi su cityroma (Di domenica 11 luglio 2021) Mercoledì 7 luglio, si è tenuta la riunione in cui il Ministero della salute ha presentato la bozza di decreto didella Federazione nazionale degli Ordini della professione sanitaria di Fisioterapista e degli Ordini della professione sanitaria di Fisioterapista. Hanno partecipato la FNO, la Cda nazionale deied il Ministero. La prossima riunione si terra il 22 luglio, durante la quale saranno approfonditi gli articoli contenuti nella proposta di decreto. Da queste prime interlocuzioni riteniamo, ...

