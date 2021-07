Firenze: protesta a Solliciano. Otto detenuti sul tetto del carcere dopo aver dato fuoco ai materassi (Di domenica 11 luglio 2021) Otto detenuti, ristretti nella dodicesima sezione di Sollicciano, sono saliti sul tetto del carcere per protesta: hanno incendiato i materassi delle loro celle, poi hanno divelto le inferriate delle finestre del locale docce riuscendo ad arrampicarsi sul tetto del penitenziario dove si trovano tutt'ora. Lo rendono noto i sindacati di polizia penitenziaria con il vice segretario generale Osapp, Giuseppe Proietti Consalvi, e il segretario generale della Uilpa, Gennarino De Fazio L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 11 luglio 2021), ristretti nella dodicesima sezione di Sollicciano, sono saliti suldelper: hanno incendiato idelle loro celle, poi hanno divelto le inferriate delle finestre del locale docce riuscendo ad arrampicarsi suldel penitenziario dove si trovano tutt'ora. Lo rendono noto i sindacati di polizia penitenziaria con il vice segretario generale Osapp, Giuseppe Proietti Consalvi, e il segretario generale della Uilpa, Gennarino De Fazio L'articolo proviene daPost.

Advertising

AnsaToscana : Protesta gruppo detenuti in carcere Firenze, in 8 sul tetto. A Sollicciano, agenti che cercano negoziarne rientro… - FirenzePost : Firenze: protesta a Solliciano. Otto detenuti sul tetto del carcere opo aver dato fuoco ai materassi - FilippoGiov : Firenze, protesta nel carcere di Sollicciano: otto detenuti salgono sul tetto / VIDEO - qn_lanazione : #Firenze, #protesta nel #carcere di #Sollicciano: otto detenuti salgono sul tetto - DiDimiero : Gkn, fabbrica nei pressi di Firenze: tutti i 422 dipendenti licenziati via mail. Protesta delle maestranze. Ecco la… -