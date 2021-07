FIFA 22 | Dual Entitlement disponibile solo acquistando la versione Ultimate Edition

(Di domenica 11 luglio 2021)22 ritorna sulle console di nuova generazione con l’Hypermotion Technology, una nuova tecnologia di gioco rivoluzionariasu PlayStation 5, Xbox Series XS e Stadia che aumenta il livello di realismo in ogni modalità di22. Effettuato il Pre Order22potrai beneficiare del, che ti consente di aggiornare la tua copia di22 da PlayStation 4 a PlayStation 5 o da Xbox One a Xbox Series XS senza costi aggiuntivi. Ecco tutto ciò che devi sapere su come funziona il doppio ...

ultimateteamit : *LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DI EFFETTUARE IL PRE ORDER* #FIFA22 #FUT #FUT22 Dual Entitlement disponibile solo acqu… - ultimateteamit : *NEW* #FIFA22 #FUT #FUT22 Confermato il servizio Dual Entitlement -

Un dettaglio della copertina dell'Ultimate Edition visibile nel tweet qui sotto conferma che22 continuerà ad essere interessato dall'iniziativaEntitlement inaugurata lo scorso anno, con l'......copertina conferma l'iniziativaEntitlement , che consentirà di avere copie PS4 e PS5/Xbox One e Xbox Series X - S senza costi aggiuntivi. L'iniziativa era già stata lanciata ai tempi di21 ...Giornata importante per tutti gli appassionati di calcio virtuale e in particolare per gli appassionati di FIFA. Electronic Arts ... la Ultimate Edition avranno a disposizione anche il Dual ...Nella giornata di oggi, con un primo trailer ufficiale, EA Sports ha presentato FIFA 22, confermando anche la data d'uscita del gioco e i bonus preorder.