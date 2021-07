F1, il confronto tra Charles Leclerc e Carlos Sainz. Il monegasco più spettacolare, lo spagnolo più concreto (Di domenica 11 luglio 2021) La Formula Uno ha mandato in archivio 9 dei 23 Gran Premi stagionali. Si può quindi effettuare una prima verifica in itinere del rendimento del neo-arrivato Carlos Sainz in relazione al più quotato Charles Leclerc. QUALIFICA Guardando al rendimento sul giro secco, si nota come Leclerc sia mediamente più veloce di Sainz. Nelle nove qualifiche andate in scena sinora, il monegasco ha realizzato due pole position, mentre lo spagnolo non è mai andato oltre il quarto tempo. Inoltre il ventitreenne del Principato si è guadagnato un piazzamento in prima o seconda ... Leggi su oasport (Di domenica 11 luglio 2021) La Formula Uno ha mandato in archivio 9 dei 23 Gran Premi stagionali. Si può quindi effettuare una prima verifica in itinere del rendimento del neo-arrivatoin relazione al più quotato. QUALIFICA Guardando al rendimento sul giro secco, si nota comesia mediamente più veloce di. Nelle nove qualifiche andate in scena sinora, ilha realizzato due pole position, mentre lonon è mai andato oltre il quarto tempo. Inoltre il ventitreenne del Principato si è guadagnato un piazzamento in prima o seconda ...

