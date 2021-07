Donna muore infettata da due varianti di Covid – 19 (Di domenica 11 luglio 2021) . Un nuovo allarme proviene dal Belgio Il Covid – 19 ha deciso ormai che non intende farci stare tranquilli nemmeno un istante. Da qualche settimana, complice l’arrivo dell’estate ed il sempre maggiore numero di persone che hanno ricevuto perlomeno la prima dose di vaccino, le maglie della prevenzione dall’infezione dal virus si sono leggermente allargate. Ma dal Belgio arrivano notizie poco confortanti. Ti potrebbe interessare>>> Covid-19: allarme per i focolai fra giovani Donna muore infettata da due varianti. Il caso del Belgio Laboratorio analisi (Getty ... Leggi su ck12 (Di domenica 11 luglio 2021) . Un nuovo allarme proviene dal Belgio Il– 19 ha deciso ormai che non intende farci stare tranquilli nemmeno un istante. Da qualche settimana, complice l’arrivo dell’estate ed il sempre maggiore numero di persone che hanno ricevuto perlomeno la prima dose di vaccino, le maglie della prevenzione dall’infezione dal virus si sono leggermente allargate. Ma dal Belgio arrivano notizie poco confortanti. Ti potrebbe interessare>>>-19: allarme per i focolai fra giovanida due. Il caso del Belgio Laboratorio analisi (Getty ...

