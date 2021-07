Decreto sostegni bis, il 12 luglio passaggio alla Camera: su precari e immissioni in ruolo la partita è già chiusa? (Di domenica 11 luglio 2021) Siamo arrivati quasi alle battute finali per quanto riguarda il Decreto sostegni bis: dopo settimane di battaglie politiche, a suon di post dai social e interviste, il 9 luglio la commissione bilancio alla Camera ha dato l'ok e il testo, con le modifiche emendative approvate, adesso è atteso in aula, alla Camera, già domani, lunedì 12 luglio. E' tutto già scritto? L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 11 luglio 2021) Siamo arrivati quasi alle battute finali per quanto riguarda ilbis: dopo settimane di battaglie politiche, a suon di post dai social e interviste, il 9la commissione bilancioha dato l'ok e il testo, con le modifiche emendative approvate, adesso è atteso in aula,, già domani, lunedì 12. E' tutto già scritto? L'articolo .

Advertising

borghi_claudio : Dai resoconti della discussione sul decreto sostegni emergono alcuni momenti di fruttuosa dialettica... vedi per es… - matteosalvinimi : Grazie alla Lega, boccata d'ossigeno (8 miliardi di liquidità) per PMI, artigiani, commercianti e professionisti: a… - orizzontescuola : Decreto sostegni bis, il 12 luglio passaggio alla Camera: su precari e immissioni in ruolo la partita è già chiusa? - LonghitanoL : Caro materiali e Sostegni-bis: in arrivo decreto per le opere pubbliche @LavoriPubblici - EstebBeltramino : Decreto Sostegni bis: 350 mln a bonus auto, anche per usate #motori -