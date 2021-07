Bimbo morto nell'ascensore della metro, condannato a due anni l'uomo che provò a salvarlo: 'Non era compito suo' (Di domenica 11 luglio 2021) L' uomo che ha provato a salvare il bambino scivolato e morto nell'ascensore alla fermata della metro Furio Camillo a Roma, è stato condannato. Il piccolo precipitò nel vano vuoto dell'ascensore e ... Leggi su leggo (Di domenica 11 luglio 2021) L'che ha provato a salvare il bambino scivolato ealla fermataFurio Camillo a Roma, è stato. Il piccolo precipitò nel vano vuoto dell'e ...

