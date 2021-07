Belen Rodriguez | quando nascerà la bambina …

Leggi su baritalianews

(Di domenica 11 luglio 2021)sembra essere ormai giunta quasi al termine della sua gravidanza e tra pochissimi giorni metterà al mondo la sua secondogenita. È notizia di queste ultime ore, il fatto che la piccola Luna Marì, nonnel capoluogo Lombardo così come il fratello Santiago, ma a Padova. Ma per quale motivo la showgirl Argentina ed il suo compagno Antonino Spinalbese hanno preso questa decisione?, il parto della piccola Luna Marì a Padova e non Milano In realtà non è stataa comunicare questa notizia, ma si tratterebbe di una indiscrezione lanciata da Il ...