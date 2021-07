Wimbledon, quel che Berrettini ci ha già detto (e che molti non hanno saputo capire) (Di sabato 10 luglio 2021) C’è da chiedersi dove guardassero - prima di ieri - i giornalisti italiani che ora fanno a gara a trovare gli aggettivi più tonitruanti per descrivere le imprese di Matteo Berrettini. I più onesti ammettono d’essere stati strabici o almeno disattenti: “Eravamo impegnati a non perderci ogni plissé di Jannik Sinner ed ecco che spunta questo romano cinque anni più vecchio”, mi dice stupito il vicedirettore di un quotidiano che non citerò per carità di patria. Usa proprio il verbo “spuntare”, quasi che nessuno finora desse credito a Matteo, considerandolo poco più di un fenomeno passeggero che i ragazzini terribili del tennis italiano, il sudtirolese e il carrarino Lorenzo ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 10 luglio 2021) C’è da chiedersi dove guardassero - prima di ieri - i giornalisti italiani che ora fanno a gara a trovare gli aggettivi più tonitruanti per descrivere le imprese di Matteo. I più onesti ammettono d’essere stati strabici o almeno disattenti: “Eravamo impegnati a non perderci ogni plissé di Jannik Sinner ed ecco che spunta questo romano cinque anni più vecchio”, mi dice stupito il vicedirettore di un quotidiano che non citerò per carità di patria. Usa proprio il verbo “spuntare”, quasi che nessuno finora desse credito a Matteo, considerandolo poco più di un fenomeno passeggero che i ragazzini terribili del tennis italiano, il sudtirolese e il carrarino Lorenzo ...

