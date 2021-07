Viabilità Roma Regione Lazio del 10-07-2021 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 10 luglio 2021)DEL 10 LUGLIOORE 19.20 ARIANNA CAROCCI BUONASERA E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA, IN REDAZIONE ARIANNA CAROCCI INIZIAMO DALLA A12TARQUINIA, SEGNALATO UN INCIDENTE SULLA RAMPA DI SVINCOLO PER CIVITAVECCHIA SUD, POSSIBILI RALLENTAMENTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. SULL’AURELIA CODE PER TRAFFICO INTENSO ALL’ALTEZZA DI SANTA MARINELLA NEI DUE SENSI DI MARCIA E PROSEGUENDO VERSOCODE NEI PRESSI DI PALIDORO. CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA TRA GLI SVINCOLI PONTINA E LAURENTINA. SULLA PONTINA CODE TRA ...