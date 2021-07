Tratti in salvo in Val Rosandra sul Monte Carso due fratelli (Di sabato 10 luglio 2021) Erano partiti dalla pista ciclabile di San Giacomo due escursionisti, fratelli, uno dei quali diciassettenne. La stazione di Trieste del Soccorso alpino li ha individuati e raggiunti ieri sera poco dopo le 22.30: erano partiti con l’intenzione di andare a vedere la cascata della Val Rosandra ma si sono mossi un po’ tardi dalla città, verso le 18 e seguendo la ciclabile sono arrivati sul Monte Carso, non si è capito precisamente attraverso quale percorso ascoltando le loro descrizioni. Comunque sono stati ritrovati, un po’ impauriti e molto assetati, nei pressi del Cippo Comici, sul sentiero 25 che va verso la Slovenia ... Leggi su udine20 (Di sabato 10 luglio 2021) Erano partiti dalla pista ciclabile di San Giacomo due escursionisti,, uno dei quali diciassettenne. La stazione di Trieste del Soccorso alpino li ha individuati e raggiunti ieri sera poco dopo le 22.30: erano partiti con l’intenzione di andare a vedere la cascata della Valma si sono mossi un po’ tardi dalla città, verso le 18 e seguendo la ciclabile sono arrivati sul, non si è capito precisamente attraverso quale percorso ascoltando le loro descrizioni. Comunque sono stati ritrovati, un po’ impauriti e molto assetati, nei pressi del Cippo Comici, sul sentiero 25 che va verso la Slovenia ...

