Psicodramma grillino sulla giustizia

(Di sabato 10 luglio 2021) La mezza riforma varata dal ministro Cartabia non servirà, probabilmente, a risolvere gli annosi problemi dellaitaliana. Ma un risultato l’ha raggiunto: affondare un nuovo colpo sul corpo cadaverico del grillismo, diviso tra governisti, movimentisti, contiani, grillini, dimaiani e chi più ne ha più ne metta. Uno. Che in queste ore si sta consumando tra veleni e invettive lanciate a mezzo stampa, loro che i giornalisti volevano mangiarseli a colazione. Che la mediazione trovata in Consiglio dei ministri (stop ai processi se durano più di due anni in appello e uno in Cassazione) fosse difficilmente digeribile dal Movimento lo sapevano ...

Nicola Porro

Rappresenta una sorta di fiducia preventiva alla riforma della riforma delAlfonso ... LoM5S non fa ben sperare, anche perché leghisti, forzisti, renziani, già si impegnano ad ...giuseppe conte vs beppe grillo meme Domenico DI Sanzo per 'Il Giornale' Effetti del caos. Sul fronte interno il M5s rischia di non poter presentare il simbolo alle elezioni amministrative di autunno, perché non c'è un rappresentante ...Un nuovo smacco per i grillini, specialmente per quanto riguarda il delicato tema della prescrizione. Ancora una volta il gruppo si è spaccato: da una parte i rigoristi, decisi a tener fede ai pochi ...Ancora aria di tempesta nel Movimento 5Stelle, stavolta a causa della riforma della giustizia. E c'è chi si domanda se abbia senso restare nel governo ...