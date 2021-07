Napoli su Boadu, è il miglior bomber under 21 d’Europa (Di sabato 10 luglio 2021) Boadu-Napoli. Myron Boadu nel mirino del Napoli. Seccondo i media olandesi, l’attaccante dell’AZ Alkmaar, calsse 2001 sarebbe finito nel mirino del club partenopeo. Myron Boadu è rappresentato da Mino Raiola. L’attaccante con doppio passaporto olandese e ghanese in questa stagione ha messo a segno 20 reti e 13 assist in 38 presenze. Il calciatore è in scadenza 2023, e il buoni rapporti di Raiola con De laurentiis potrebbero favorire la trattativa Boadu IL PIÙ GIOVANE SUPER bomber d’Europa Nessuno alla sua età ha segnato più di Boadu ... Leggi su napolipiu (Di sabato 10 luglio 2021). Myronnel mirino del. Seccondo i media olandesi, l’attaccante dell’AZ Alkmaar, calsse 2001 sarebbe finito nel mirino del club partenopeo. Myronè rappresentato da Mino Raiola. L’attaccante con doppio passaporto olandese e ghanese in questa stagione ha messo a segno 20 reti e 13 assist in 38 presenze. Il calciatore è in scadenza 2023, e il buoni rapporti di Raiola con De laurentiis potrebbero favorire la trattativaIL PIÙ GIOVANE SUPERNessuno alla sua età ha segnato più di...

Advertising

zazoomblog : Napoli su Boadu è il miglior bomber under 21 d’Europa - #Napoli #Boadu #miglior #bomber #under - CozzAndrea : Boadu attaccante dell’AZ, potenziale di altissimo livello, procura Raiola, viene a Napoli con Osimhen e quindi con… - TheNapoliZone : RT @TheNapoliZone: ????| Myron #Boadu nel mirino del #Napoli e fa parte della procura di Mino #Raiola che è vicino da tempo alla società di #… - aurelianoV2 : @mick_napoli_ yes appena finí il campionato, gli altri due può essere che si faranno un altro anno in eredivise anc… - mick_napoli_ : Chi parla di Boadu -