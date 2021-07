La romanità di Gigi Proietti aveva un respiro universale

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 10 luglio 2021)se n’è andato l’anno scorso lasciando nel vasto pubblico un lieto ricordo. Il ricordo di un artista ricco di talento e di umanità. Erede della sublime lezione di Ettore Petrolini, riuscì ad aggiornarla con intelligenza ed economia espressiva in quella pietra miliare del nostro teatro che fu “A me gli occhi, please”. Debuttato nel 1976, lo spettacolo fu riproposto per decenni. Il critico Italo Moscati ci dà ora l’occasione di ripensarne la figura con un intelligente libro appena pubblicato da Castelvecchi: “. Non mi trucco e so’ Mandrake”. Non si tratta di una biografia agiografica, ma di un agile ...