La multinazionale inglese Gkn licenzia 422 lavoratori italiani via mail. FdI: "Modo disumano" (Di sabato 10 luglio 2021) La multinazionale inglese Gkn driveline chiude il proprio stabilimento di Campi Bisenzio (Firenze) e ha aperto la procedura di licenziamento collettivo per tutti i propri 422 dipendenti. Lo ha fatto attraverso una e-mail recapitata ai suoi dipendenti nei giorni scorsi. Torselli (FdI): "Notizia scioccante""Una notizia scioccante – commenta Francesco Torselli di Fratelli d'Italia – e un comportamento disumano da parte dei proprietari di Gkn che hanno annunciato per mail il licenziamento in blocco dei 422 lavoratori di Campi Bisenzio".

