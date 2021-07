Juve, tre anni di Ronaldo. I tifosi: 'Resta con noi' (Di sabato 10 luglio 2021) In attesa di decidere quale sarà il suo futuro , Cristiano Ronaldo si rilassa al mare insieme a Georgina, i figli e qualche amico. Il fuoriclasse portoghese, dopo l'eliminazione del Portogallo da Euro ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 10 luglio 2021) In attesa di decidere quale sarà il suo futuro , Cristianosi rilassa al mare insieme a Georgina, i figli e qualche amico. Il fuoriclasse portoghese, dopo l'eliminazione del Portogallo da Euro ...

Saretta_Mascolo : RT @justinpvrpose_: oggi sono tre anni che ronaldo è arrivato alla juve e a me, nonostante tutto, fa ancora stranissimo pensare che un gioc… - sportli26181512 : Juve, tre anni di #Ronaldo. I tifosi: 'Resta con noi': Oggi l'anniversario dell'arrivo di CR7 in Italia: i supporte… - Fernand30877476 : @Frenk18131596 @RafAuriemma Non ricordo tre pere prese dalla juve da almeno 20 anni. Al contrario mi sembra di aver… - justinpvrpose_ : oggi sono tre anni che ronaldo è arrivato alla juve e a me, nonostante tutto, fa ancora stranissimo pensare che un… - PieroLadisa : 10/07/2018-10/07/2021 Sono già passati tre anni. Come vola il tempo. #CR7 #Juve -

Ronaldo, tre anni fa l'arrivo alla Juve: il ricordo dei tifosi Juventus Tutte le notizie sulla squadra

Ronaldo, tre anni fa l'arrivo alla Juve: il ricordo dei tifosi Tuttosport Jul 10, 2021, 12:50 PM GMT+2 José Mourinho si è tenuto alla larga da un atteggiamento accattivante e dall'impatto immediato, al di là di una gestualità sempre particolare (basti pensare allo stupore quando si è alzato per toglier ...

Calciomercato Juve, si offre alla Roma! Tutti i dettagli Non solo Locatelli, che è la primissima scelta in entrata. Un altro nome ‘caldo’ del calciomercato estivo in casa Juve è quello di Miralem Pjanic. Il centrocampista bosniaco ha vissuto una stagione ai ...

