Inghilterra, 30mila euro di multa per il comportamento dei tifosi contro la Danimarca (Di sabato 10 luglio 2021) La Football Association è stata multata di 30mila euro per il comportamento dei tifosi dell’Inghilterra contro la Danimarca La Football Association è stata multata di 30.000 euro (26.600 sterline) per il comportamento dei tifosi dell’Inghilterra – che hanno anche puntato un laser puntato sul viso di Kasper Schmeichel – durante la semifinale di euro 2020 vinta contro la Danimarca. Le immagini televisive hanno mostrato una ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 10 luglio 2021) La Football Association è statata diper ildeidell’laLa Football Association è statata di 30.000(26.600 sterline) per ildeidell’– che hanno anche puntato un laser puntato sul viso di Kasper Schmeichel – durante la semifinale di2020 vintala. Le immagini televisive hanno mostrato una ...

